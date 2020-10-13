Bilim & Teknoloji Anker’in yeni kablosuz dikey süpürgesi derinlemesine temizlik sunuyor

Anker’in yeni kablosuz dikey süpürgesi derinlemesine temizlik sunuyor

Bilim & Teknoloji

Anker’in yeni kablosuz dikey süpürgesi derinlemesine temizlik sunuyor

Anker’in yeni kablosuz dikey el süpürgesi Eufy HomeVac S11 Go, hafif yapısı ve kablosuz çalışması sayesinde ev temizliğini kolaylaştırırken, yüksek çekiş gücü ve çoklu modlarıyla her tür zeminde derinlemesine temizlik yapabiliyor.

13 Ekim 2020, Salı 10:02 Son Güncelleme:
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120AW çekiş gücü en derin toz ve kirleri HomeVac S11 Go’nun haznesine hapsederken, üç farklı çalışma modu, tek şarjla 40 dakikaya kadar temizlik yapabilmesini sağlıyor. Çıkartılabilir pili ile benzerlerinden daha uzun ömürlü olan süpürge, istendiğinde prize takılarak kablolu olarak da temizlik yapma olanağı sağlıyor. 650 ml’lik toz haznesi, gelişmiş 5 katmanlı filtreleme sistemi ve Dual Vortex teknolojisi sayesinde temizliği üst seviyeye taşıyor.

Süpürgenin hafif ve ergonomik tasarımı kadar, kutusundan çıkan dört farklı ucu da köşelere, mobilyaların altlarına erişimi kolaylaştırıyor ve farklı alanlarda köşe bucak temizlik yapmayı kolaylaştırıyor.

Temizlik ucundaki LED aydınlatma, mobilya altlarını ve yüzeydeki kirleri görmeyi sağlayan HomeVac S11 Go, halı ve sert yüzeylerdeki derinlemesine temizliği, tüm eve taşımak için motorlu minik fırçasından yardım alıyor. Bu fırça süpürgeye takıldığında, mobilya kumaşı, yatak ve koltukları da derinlemesine temizlemek mümkün oluyor.

Eufy HomeVac S11 Go’nu yurt dış satış fiyatı ortalama 326 dolar.

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