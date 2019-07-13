‘Ankesörlü arama’da 5 bin kişi tutuklandı

Gözaltına alınanlardan 5 bin 127’si tutuklandı. Zanlılardan 5 bin 743’ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Bin 34 zanlı ise firar etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü yaklaşırken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kripto FETÖ’cüleri deşifre etmek için yürüttüğü büfe-ankesör soruşturmalarının son rakamları belli oldu. Buna göre ülke genelinde, “ankesörlü telefon ve ardışık arama” yöntemiyle mahrem imamlarla irtibatı tespit edilen kripto örgüt mensubu 14 bin 391 kişi tespit edildi. Bunlardan 13 bin 357’si 891 operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5 bin 127’si tutuklandı. Zanlılardan 7 bin 382’si adli kontrol şartıyla, 803 kişi ise doğrudan serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5 bin 743’ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Bin 34 zanlı ise firar etti.

49 GÖZALTI KARARI

Jandarma Genel Komutanlığı’nda, FETÖ yapılanmasına yönelik “ankesör” soruşturmasında 46’sı muvazzaf 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, gözaltı kararı verilenlerden birinin teğmen ve 48’inin astsubay olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 46’sının görevde olduğu ikisinin görevden uzaklaştırıldığı, birinin ise emekli olduğu kaydedildi.

Milliyet