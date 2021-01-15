Anket sonuçları açıklandı: Cinsel ilişki süresi 28 dakika oldu

Ankete katılanları yüzde 28'i her cinsel ilişkilerinde prezervatif kullandıklarını ifade ederken, yüzde 27'si de asla kullanmadıklarını ifade etti. Katılımcıların yüzde 28'i bu soruya 'bazen' yanıtını verirken, yüzde 17'si de nadiren dedi.

Ayda 9 defa cinsel ilişkiye giriliyor

Firmanın elde ettiği verilere göre insanlar ayda ortalama 9 defa cinsel ilişkiye giriyor. Haftada 3 defa ise kendisini tatmin ediyor.

Sosyal medya mı cinsel ilişki mi?

Ankette sosyal medya ile cinsellik arasındaki bağlantı da incelendi. Erkeklerin yüzde 71'i cinsel ilişki ile sosyal medya arasında seçenek yapmak zorunda kalsa cinsel ilişkiyi seçeceklerini ifade ederken, kadınlar için bu sayı yüzde 59'da kaldı.Bugün 23-38 yaş aralığındaki milenyum kitlesinde cinselliği sosyal medyaya tercih edenlerin oranı yüzde 67, 18-22 yaş aralığında Z Kuşağı'nda ise 12 puanlık azalma ile yüzde 55 oldu. Ankete katılanların çoğu, ilk cinsel ilişkilerini 18 yaşında yaşadığını ifade etti









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