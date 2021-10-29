Anlamlı sözler 2021: Hayatla ilgili, kısa, özlü ve anlamlı sözler

Hayatla ilgili, kısa, özlü ve anlamlı sözler, pek çok kişinin içinden geçirdiği ancak nasıl ifade edeceğini bilemediği konular hakkında yardımcı oluyor. Facebook, Whatsapp ve Instagram’da paylaşabileceğiniz, 2021 yılına özel anlamlı sözleri bir araya getirdik…

ANLAMLI SÖZLER 2021

Ömrün ilk yarısı; ikinci yarısını beklemekle, ikinci yarısı da ilk yarısının hasretiyle geçer.

Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. (Hz. Mevlâna)

Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yoktur.

Dünya bir gök kuşağı, zihin bir prizma ve varlık ise beyaz bir ışındır.

Hayatta en değerli olan zamandır. Kime hediye ettiğine dikkat et.

Neyi feda edersen, o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan, onunla sınanırsın.

Belki hiçbir şey yolunda gitmedi; ama hiç bir şey de beni yolumdan etmedi!

Bir evin bütün camlarını kırıp sonra da kapısını çalamazsın.

Mutluluk yaşadığın hayat tarzında değil, hayata bakış tarzındadır.

Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin...

HAYATLA İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

Yarım nefeslik bu hayatta. Sevgiden başka hiçbir şey planlama...

Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Hakkını helal et dememe bakma sen... Hayatını haram edene hak helal edilir mi hiç.

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez.

Gül verenin elinde gül kokusu kalır

Aradığın seni arayandır.

Bir kuş bile nasibi kadar kanat çırpar gökyüzünde.

Ben yalnızca sevdiklerimden korkarım. Çünkü beni sadece onlar incitebilirler.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Değişim ebedi, ölümsüzlük kalıcıdır. (Arthur Schopenhauer)

Allah'tan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur.

Eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur.

İnanç, parçalanmış bir dünyanın ışığa çıkacağı güçtür. (Helen Keller)

Yalnızsın, eğer kendin için orada değilsen. (Phil McGraw)

İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama.

Asla vazgeçmeyin, kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir.

Allah de ve sus! Başka hiç bir şey söylemeye değmez.

10 kilitli kapıdan daha güvenlidir babanın evde oluşu.

Uçmak için kuş olmak gerekmiyor küçük sevinçler olsun yeter. (Cemal Süreya)

KISA ANLAMLI SÖZLER

Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar.

Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir.

Uzağımda ama her gece kalbimde uyuyor.

Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma.

Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir.

Hiç bilmediğim "O" kokunu çok özlüyorum.

Aşk çok kısa ama unutması çok zor.

Sus! Zira susmakta binlerce dil, binlerce beyan vardır. (Hz. Mevlana)

Geldiğin yeri unutmuşsun ama gideceğin yer sana bunu hatırlatacak.

Hırs başarısızlığın son sığınağıdır.

Hayat gerçekten çok basit ama biz hayatı karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz.

Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse benim için yapamaz.

Her insanın yüreğinin bir yerinde ışık vardır. Hem de pırıl pırıl.

Fazla büyütme kendini, en fazla sevebildiğim kadarsın; dahası yok.

Yalnız kalma özgürlüğü sarhoş edicidir. (Kangala Ranaut)

Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin o nehir asla durmaz.

Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük kendi gelir.

İki tür fakir insan vardır. Birlikte fakir olanlar ve yalnız fakir olanlar. Birincisi gerçek fakir diğerleri ise şanssız insanlardır. (Jean-Paul Sartre)

Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. (Paul Boese)

Unutamadığın kişi, daima senden uzakta olandır. (Chuck Palahniuk)

Kalbim bir kuş gibi, hür ve şen şatır. Uçuyordu kanatlar gergin; halatlar gergin ve gemi kayıyordu, ışık saçan güneşin sarhoş ettiği melek, sularda ağır ağır.

Unutma, sabır sadece bekleme becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. (Joyce Meyer)

İnsan, aslında ne olduğunu reddeden tek varlıktır. (Albur Camus)

Hayattaki en büyük zafer benim için hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene, kimse yardım edemez. (Pestalozzi)

İki şey sonsuzdur. Evren ve insanın aptallığı. Ve bilin ki ben evrenden emin değilim.

Biz, aradığımız şeyiz. O, her zaman orada ve eğer ona vakit ayırırsak kendisini bize bilinir kılar. (Thomas Merton)

Her seven isimsiz bir kahramandır ve insan, sevebildiği kadar insandır!

ÖZLÜ VE ANLAMLI SÖZLER

Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir.

Hayatınızı kucaklayın, nimetlerinizi sayın ve sahip olmadığınız şeyler hakkında şikayet etmeyin. (Joyce Meyer)

Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana. (Hz. Mevlana)

Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.

Yaşamını sadeleştir. Asla yaşamını erteleme. Mutluluk bir yolculuktur.

Ne kadar iyi bir insan olduğunun önemi yok, nasıl olsa ilk hatanda en kötü insan sen olacaksın!

İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe layık olmasa bile, sen o iyiliğe layıksın.

Her şeyi denerim, ama yapabildiklerimi yaparım. ( Herman Melville )

Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. ( Peyami Safa )

İnsan hep bilmediğinden değil. Bazen bilmediğinden susar. Edep bilir susar, sabır bilir susar ve Saygı bilir susar.

Yanıltmasın seni masum bakışlar, bazılarını şeytan ayakta alkışlar...

Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen, değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın. (Necip Fazıl Kısakürek)

Dürüst olmaktan korkma, kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur.

İnsanı farklı yapan, affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri, kendisi yapan ise vazgeçtikleridir.

Benimle ömür geçer mi ki dedim. "Senle geçirmeye ömür yeter mi?" dedi. İşte buna bir ömür yetti. ( Özdemir Asaf )

Terbiyesiz bir insana verilebilecek en dokunaklı ceza, bozmadığınız efendiliğinizdir.

Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

Pişman değilim. Sadece dön bak arkana... Ne için nelerden vazgeçtin. Neler dururken neyi seçtin. (Nazım Hikmet)

Yorma kendini... Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.

Kime ne emanet ettiysek, ya kırdı, yada kaybetti. Anladım ki emanete en güzel bakan "ALLAH" idi.

Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.

Bir insanın, bir insana verebileceği en güzel hediye; ona ayırabileceği zamandır.

Umudunu yitirme, Şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur.

Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü.

Bazen en sıradan şeyler bile, doğru kişi ile birlikte yapıldığında sıra dışı olur.

İnsan terbiyesi öfkeli iken belli olur, insan olan tartışırken bile saygısını korur.

Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

Bir DUA'mız var bir de duyanımız... Gerisi çok da mühim değil!

Ne istediğin ile ne yapabileceğin arasındaki farkı ancak kendinden vazgeçtiğinde kapatabilirsin.

Ben seni susayacak kadar, ben sana susayacak kadar, ben seni beni susturacak kadar sevdim.

Onu bir daha görmeyi umuyordu. Her şeye razıydı. Eskisi gibi olmayacak bile olsa onunla oturmaya, onu dinlemeye ve onunla konuşmaya can atıyordu. Fakat kapı bir daha asla açılmadı. (Momo)

Sev ve daha derinden sev. Acı çek ve daha derinden acı çek. Tümüyle sev ve tümüyle acı çek. Çünkü saf olmayan altın, bu yolla ateşten geçerek saf altına dönüşür.

Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir. (Namık Kemal)

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

İnsanları tanışırken değil, tartışırken tanırsın. Çünkü öfke, sallanan kişiliği ortaya çıkarır.











