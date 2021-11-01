Anne adayları gripten nasıl korunabilir?

YÜKSEK ATEŞ ERKEN DOĞUMA SEBEP OLABİLİR

Gebelikte özellikle sonbahar ve kış aylarında grip enfeksiyonuna sıklıkla rastlanmaktadır. Gebelik sürecine bağlı olarak bağışıklık sistemi, kalp ve akciğerde meydana birtakım değişimler hamile kadınların özellikle gebeliğin ileri evrelerinde grip enfeksiyonlarına daha duyarlı olmalarına neden olur diyen Op. Dr. Lale Susan Karakış; “Gebelik sırasında geçirilen grip enfeksiyonu, gebe olmayan kadınlara göre çok daha ağır seyredebilir. Grip enfeksiyonu ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, kas ağrısı, başağrısı, titreme ve yorgunluk semptomları ile kendini gösterebilir. Gribin en sık görülen komplikasyonları arasında bronşit ve zatürre yer alır. Grip enfeksiyonu bir annenin gelişmekte olan bebeği için de zararlı etkiler yaratabilir. Sık görülen grip semptomlarından biri olan yüksek ateş doğumsal anomalilere, erken doğuma, düşük doğum ağırlığına ve hatta ölü doğum gibi olumsuz etkilere yol açabilir” şeklinde uyardı.

ERKEN TANI ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Grip enfeksiyonuna tedavi yaklaşımı normal bireylere göre gebelerde farklı seyreder. Anne adayında 10 güne yaklaşan gribal enfeksiyon beraberinde kulak iltihabı, sinüzit ve akciğer enfeksiyonu riskini artırmaktadır; bu sebeple erken tanı ve tedavi gebeler için çok önemlidir diye belirten Op. Dr. Lale Susan Karakış; “Tanı konur konmaz antiviral tedaviye başlanmalıdır çünkü bu ilaçlar enfeksiyonun ilk 48 saatlik döneminde başlandığında etkili olur. İlaç tedavisinin yanında dinlenmek, bol sıvı almak ve iyi beslenmek önemlidir. Gebeliğin erken döneminde grip enfeksiyonu veya başka bir nedenle gelişen ateş, bebeklerde doğumsal problemlere sebep olabilir. Antiviral ilaçlara ek olarak gebelerde ateş düşürücü ilaçlar da kullanılmalıdır. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, nöbet geçirme, ciddi kas ağrısı, aşırı halsizlik, düşmeyen ateş veya bebek hareketlerinde azalma şikayetleri olan gebeler hemen bir hastaneye başvurmalıdır” diye ifade etti.

GRİP ENFEKSİYONUNA KARŞI KORUNMANIN EN ETKİLİ YOLU AŞIDIR

Her gebeye grip aşısı olması önerilmektedir. Grip enfeksiyonuna karşı korunmanın en etkili yolu grip aşısı olmaktır. Grip aşısı yaptırmak için en ideal zaman sonbahardır. Aşıyı bu zamanda yaptırmak mümkün olmamışsa, doğuma kadar olan süreçte kış aylarında da aşı uygulanabilir diyen Op. Dr. Lale Susan Karakış; “Gebelikte yapılan grip aşısı hem anneyi hem de bebeği grip enfeksiyonuna karşı korur. Gebelikte aşılanmanın grip enfeksiyonuna bağlı akut solunum enfeksiyonu olasılığını %50 oranında ve hastanede yatış olasılığını %40 oranında azalttığı gösterilmiştir. Annenin grip salgınına karşı aşılanmış olması anneden bebeğe antikor geçişi sayesinde bebeğinin de korunmasına yardımcı olur. Grip enfeksiyonundan korunmak için alınacak diğer önlemler arasında grip olan kişilerden uzak durulması, kapalı ve kalabalık ortamlarda çok uzun süreyle kalınmaması, ellerin sıklıkla yıkanması, günde en az 8 bardak sıvı tüketilmesi; portakal, mandalina, kivi gibi C vitamininden yüksek olan besinler alarak vücut direncinin artırılması ve sağlıklı bir beslenme programını takip etmek yer alır” diyerek anne adayını gripten koruyacak önerilerde bulundu.