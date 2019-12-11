Anne adayları için giyim önerileri

Hamilelik dönemi de şık seçimler yapmak ve giysileri doğru kombinlemek için bir kaç yöntem var. Bu kapsamda CBME Türkiye | Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı 2020 yılının en trend ürünlerini sizler için derledi. Hamile trendleriyle ilgili bilinmesi gerekenler için haberimize göz atın.

Hamile taytı şıklığı

Son zamanların yüksek bel taytları şimdi hamile kadınların da gözdesi oldu. Yüksek bel giysilerin tekrardan trend olması akabinde anne adayları da hem oldukça rahat hem de modaya uygun olması sebebi ile yüksek bel taytları tercih skalası içerisine alıyor. Üzerine giyilen sweatshirt veya uzun tişörtler ile kombin yapıldığında hoş bir görünüme sahip olunacaktır.

Mini elbiseler oldukça pratik

Tek parça kıyafetler kadınlar için her zaman daha pratik olmuştur. Bu pratikliğe hamilelik döneminde daha fazla ihtiyaç duyulur. Önceden anne adayları tarafından çok fazla giyilmese de günümüzde moda oluşu ile birlikte mini ve bol elbiseler adayların tercihi oluyor. Altına giyilen yumuşak tabanlı ayakkabı ve üzerine alınan ceketler ile şık bir kombin yapılabilir.

Hamile tişörtleri bu sezonda moda

Yakın tarihte moda olan baskılı hamile tişörtleri de oldukça dikkat çekmeye başladı. Tişörtlerdeki çeşitli yazılar ve desenler, giyen kişilerin göbeklerinin üzerine denk gelecek şekilde tasarlanıyor. Bu olay hamile kadınlar için hem sempatik hem de esprili bir görünüm yaratıyor.

Kurtarıcı şalvar pantolonlar

Üst tarafı geniş, aşağı tarafa doğru hafif daralma gösteren şalvar pantolonlar, anne adayları için uygun bir seçim olacaktır. Bol gömlek, kazak ve tişörtlerle kombin yapılabilen pantolonlar, bu yıl da çok moda.

Salopetlerden vazgeçilmiyor

Salopet elbise ve salopet tulumlar hamile kıyafeti denilince belki de aklımıza gelen ilk giysiler arasında yer alıyor. Geçmişten bugüne yerini kaptırmayan salopetler, 2020 senesinin de gözde hamile kıyafetlerinden olacak.

Bu haberi de okudular Hamilelik döneminde diş bakımına dikkat!

Bu haberi de okudular Hamilelik vücut şeklini nasıl değiştiriyor? Hamilelik çatlakları nasıl önlenir?