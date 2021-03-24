Anne sütünü artıran sağlıklı tarifler

Bebeğiniz için hamilelik öncesi ve hamilelik süresince bedeninizi en doğru şekilde beslediniz. Şimdi sıra bebeğinize sunacağınız mucize olan hayat ağacında…

Yeni bir hayata adım atan ve bu hayata adapte olmaya çalışan bebeğinizin bağışıklık sistemini geliştiren ilk aşısı anne sütüdür.

Sevgili anneler; bebeğinize onun için en faydalı olduğunu bildiğiniz öğrendiğiniz anne sütünü vermek istiyorsunuz fakat anne sütünü arttırmak adına konu-komşu-sosyal medya yanlış bilgi hurafelerinden uzak durun. Sütünüzü şekerli besinlerle arttırın tuzağına düşmeyin. Sağlıklı alternatiflere yönelin. Unutmamanız gereken en önemli şey; düzenli beslenmeniz… Ev işleri, bebeğinizin bakımı derken öğünlerinizi atlamamanız. Öğün sayılarınıza özen gösterdiğiniz gibi kalitesine ve gün içerisinde sıvı tüketimine de dikkat ediniz.

Nesiller boyu bildiğimiz ve süt arttırıcı etkisi ile kullandığımız, sütünüzün de zenginliğine zenginlik katacak bal kabağı, maş fasülyesi, yulaf, yumurta, yoğurt, dereotu, ıspanak, bulgur ve somona sofralarınızda muhakkak yer veriniz…

İşte size süt arttırmanıza destek olacak birkaç tarifim:

Hem süt arttırmanıza hem de tatlı krizlerinize çözüm bulan şahane bir puding:

HURMALI ÇİKOLATALI PİŞMEYEN PUDİNG

1 adet trabzon hurması

1 adet muz

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 yemek kaşığı süt

2-3 adet ceviz

Antep fıstığı

Hindistan cevizi tozu

İyice olgunlaşmış yumuşak trabzon hurmalarının kabuklarını soyun. Kakao, bal, tarçın, muz ve sütle blendıra koyun ve iyice çekin. Kaselere koyarak üzerini cevizle süsleyin.

Hem sıvı alımınıza hem süt kanallarınızı uyarmaya yardımcı:

DEREOTLU KABAK ÇORBA

2 adet yeşil kabak

1 yemek kaşığı yulaf unu (Tepeleme)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı süt

2 su bardağı su (isterseniz azaltabilirsiniz)

Bir tutam dereotu

Tuz, pul biber, karabiber, nane

Sıvı yağı tencereye koyun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurun. Bir taraftan çırpma teliyle hızlıca çırpıp diğer taraftan sütü ilave edin. Suyu da ilave edip, iyice karıştırdıktan sonra, kaynamasını sağlayın. Kaynamaya başlayınca, kabuklarını soyup doğradığınız kabakları ilave edip kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Blendırdan geçirip, tuzunu, dereotunu ve baharatları ilave edin. Çorbanızın kıvamı kullandığınız kabakların büyüklüğüne göre değişebilir. Kıvamı koyu olursa, suyla ayarlayıp pişirin. Bir de çorbanızı pişirirken, dibinin tutmaması için ara ara karıştırmayı unutmayın.

Bol posa sayesinde bağırsak fonksiyonlarını arttırırken, kan şekerinide düzenlemeye yardımcı:Maş fasülyesi

MAŞ FASULYE SALATASI

60 gr maş fasulye

1 demet dereotu

1 demet maydanoz

3 sap taze soğan

1 adet kırmızı biber

2 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

½ adet limonun suyu

Maş fasulyelerini haşlayın. Yeşillikleri ince ince kıyın. Kırmızı biberleri küp küp doğrayın. Başka bir kapta zeytinyağını, nar ekşisini ve limon suyunu çırpın, hepsini karıştırın sütünüze vitamin katın.



