Anne yüreği: Toplu mezarı 5 gün kazıp oğlunun cesedine ulaştı

Meksika’da uyuşturucu kartellerinin fidye amaçlı insan kaçakçılığı yüz binlerce aileyi sevdiklerinden ayırıyor. Bugün ülkede gizemli bir şekilde ortadan kaybolanların sayısı 83 bini buluyor. Onlardan biri de 2 Aralık 2018’de kaybolan Jesus Ramon Martinez (34) olmuştu. Martinez, en son işlettiği barda gözaltına alınmış, iki polisle birlikte karakola gitmişti. Bir daha gören olmadı. Martinez’in akıbetiyle ilgili yetkililerin yardımcı olmayacağını anlayan annesi Cecilia Delgado, oğlunu tek başına aramaya devam etti. Benzer durumdaki ailelerle iletişim kurdu. ‘Barış Arayanlar’ isimli bir gruba katıldı. Bu grupla birlikte ülkedeki toplu mezar ihbarlarının peşine düştü.

Fotoğraf: Facebook

"MEZARI ÇOK GÖRDÜLER"

En son geçen yılın sonunda bir toplu mezar izine ulaştılar. Toprağı beş gün boyunca aralıksız kazarak 16 kişiye ait kalıntılara ulaştılar. O kalıntıları 25 Kasım 2020’de adli tıpa ilettiler. Yapılan DNA incelemeleri yeni sonuçlandı. Cesetlerden birinin Martinez’e ait olduğu kesinleşti. Acılı anne Delgado, “Oğlumun cesedini topraktan kazıyarak çıkardım. Ben yapmasaydım cansız bedenine asla ulaşamayacaktım. Oğluma bir mezarı bile çok gördüler” diyerek isyan etti.

Delgado’nun polis tarafından gözaltına alınan yeğeni Moises Alfonso (28) ise halen kayıp. Meksika’da uyuşturucu mafyaları, işletmelere haraç kesiyor. Çetelerin güvenlik güçleriyle işbirliği ülkenin kanayan yarası.

Cecilia Delgado başka aileler için de kazmaya devam edecek.