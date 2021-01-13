Annelere özel yeni yıl zamları

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Bu para, brüt maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. 2020’de en düşük 7.324 lira olan bu ödeme 1 Ocak itibarıyla 8.904 liraya çıktı. En düşük tutar hesabı asgari ücretlinin 3.577 liralık brüt maşına göre yapılıyor. Brüt maaşı 6.000 liraya çıkan anne ise 14 bin 933 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı doğum izni biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor.

Parayı alma şartları

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı.

Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor.

Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.

Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

Bağkur'luya da var

Doğum yapan kadınlara 2020 yılı için 202 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ veriliyordu. Anne sigortalı değilse, para sigortalı babaya yatırılıyor. Bu tutar, ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu tarafından bir önceki yılın enflasyonuna göre belirleniyor. O da yüzde 14.6 olmuştu. Bu kapsamda 2020’deki ödeme 202 liradan 232 liraya çıktı. Bunun için başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zamanaşımı süresi var. Bağkur’lu anneler de süt parası alabiliyor. Ödeme tek seferlik.

Çocuk sayısına göre

15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, ilçede ise kaymakamlığa yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den de başvuru imkanı var. Tüm bu ödemeleri düşünürsek çalışan yeni anneye ilk doğumda ödenecek en düşük para (doğum+süt+çocuk) 9.436 lira olacak.



