Tartıştığı annesini sırtından bıçakladı!

Olay, saat 01.30 sıralarında Süleymanlar Mahallesi Kadı Tarlası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra eve geç giden Bedirhan T., birlikte yaşadığı annesi Gülcan T. ile tartıştı.

Tartışma sırasında Bedirhan T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini sırtından bıçakladı. Seslerin ardından Gülcan T.´nin yardımına koşan komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gülcan T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Bedirhan. T. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Elinden bıçakla hafif yaralanan Bedirhan T., tedavisi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sinan KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)