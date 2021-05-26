İstanbul Küçükçekmece’de 35 yaşındaki kızı Tuğçe Sayın ile birlikte yaşayan 67 yaşındaki Sevilay Palabıyık’a ulaşamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giden polisleri içeri almayan Tuğçe Sayın, annesinin nerede olduğu sorulduğunda ise, “Kafamı dinlemek istiyorum deyip erkenden çıktı” dedi. Ancak içeriye baktıklarında salonda kanları gören polisler içeri girince Sevilay Palabıyık’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Banyoda bulunan Palabıyık’ın başı ise mutfaktaki bir tencerenin içinde bulunurken, sol bacağındaki kemikten ayrılan etleri ise başka bir kovanın içinde bulundu.

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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Tuğba Sayın buradaki ifadesinde susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda Sayın’ın olaydan birkaç gün önce satır ve balta aldığını tespit etti. Satır ve baltayı annesinin başını gövdesinden ayırmak için kullandığı tespit edilen Sayın’ın cinayeti daha önceden planlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan anne Sevilay Palabıyık’ın birkaç hafta önce kızı hakkında, “yağma” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Sayın savcılığa verdiği ifadede annesinin kendisine saldırdığını söyledi. Sayın, annesini öldürdüğünü ise kabul etmedi. İfadesinin ardından tutuklanması talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Tuğçe Sayın, “canavarca hisle eziyet ederek öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Damla Güler / Milliyet