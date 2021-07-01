Türkiye Annesinin sözleri yürek yaktı! 'Nerelere gidiyorsun?'

Annesinin sözleri yürek yaktı! 'Nerelere gidiyorsun?'

Türkiye

Annesinin sözleri yürek yaktı! 'Nerelere gidiyorsun?'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan 25 yaşındaki Onur Ateş geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Ateş'in cansız bedenini almak için morga gelen annesi Seyran Ateş, 'Üç ay önce memur oldun. Nerelere gidiyorsun. Beni de yanında götür' diyerek, gözyaşı döktü.

01 Temmuz 2021, Perşembe 15:28 Son Güncelleme:
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Kaza, gece saatlerinde Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Onur Ateş, yeni aldığı motosikletiyle sahil yolunda seyir halindeyken, kontrolünü kaybetti. Motosiklet önce bir otomobile, ardından da direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Onur Ateş, motosikletten fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ateş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Onur Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ateş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından Onur Ateş'in, Mersin’in Anamur ilçesinde bulunan ailesi ve arkadaşlarına haber verildi. Bugün Adli Tıp Kurumu morguna cenazeyi almaya gelen Ateş'in yakınları ve arkadaşları, gözyaşı döktü. Oğlunun daha yeni göreve başladığını söyleyen Seyran Ateş'in, "Daha 3 ay önce memur oldun. 25 yaşındasın. Nerelere gidiyorsun. Beni de yanında götür. Birlikte gidelim" sözleri yürek burktu. Ateş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'in Anamur ilçesine götürüldü.

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)

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