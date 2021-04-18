Türkiye Anonsla tedbir uyarısı yapan polis koronavirüsten hayatını kaybetti

Anonsla tedbir uyarısı yapan polis koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Anonsla tedbir uyarısı yapan polis koronavirüsten hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 yıl önce vatandaşlara tedbir anonsu yapan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Mustafa Dönmez (48), koronavirüsten hayatını kaybetti.

18 Nisan 2021, Pazar 12:35 Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Mustafa Dönmez (48), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dönmez'in geçen yıl anonsla halkı koronavirüse karşı uyardığı görüntüler ortaya çıktı.


Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, ​evli ve 1 çocuk babası Mustafa Dönmez, 28 Mart'ta koronavirüse yakalandı. Evinde tedavisine başlanan Dönmez, 4 gün sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dönmez, durumu ağırlaşınca 9 Nisan'da da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanenin Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Dönmez dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Dönmez'in ölümü meslektaşlarını ve yakınlarına yasa boğdu.

SON FOTOĞRAFI EL SALLARKEN

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Dönmez'in, kendisini ziyarete gelen arkadaşlarına el salladığı sırada çekilen fotoğrafı, son karesi oldu.

'HİÇBİR ŞEY HAYATINIZDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR'

Mustafa Dönmez'in geçen yıl nisan ayında ekip aracından halkı koronavirüse karşı uyardığı görüntüler ortaya çıktı. Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nün çektiği görüntülerde ekip aracından yaptığı anonsta, "Değerli Ereğli halkı. Gerekmedikçe güvenliğiniz açısından evden çıkmayın. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım. Hiçbir şey hayatınızdan daha değerli değildir" diyerek halkı uyardığı duyuluyor.


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