Türkiye Antalya AKEV Üniversitesi akademik personel alacak

Antalya AKEV Üniversitesi akademik personel alacak

Türkiye

Antalya AKEV Üniversitesi akademik personel alacak

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü 22 akademik personel alacağını duyurdu.

06 Nisan 2021, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"3Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır "açıklaması yapıldı

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