Türkiye Antalya Bilim Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Antalya Bilim Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Türkiye

Antalya Bilim Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Antalya Bilim Üniversitesi akademik personel almak için ilan açtı. İlana göre 12 personel alınacak. İşte başvuru detayları.

08 Şubat 2021, Pazartesi 17:29 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü şu açıklamayı yaptı:

Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde ve bir adet elektronik kopya (CD) hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8 Şubat tarihinde başlayan başvurular 15 gün boyunca sürecek. Diğer detaylar ise ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.

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