Antalya Bilim Üniversitesi 15 öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alıyor
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacağı bildirildi. Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı ile ilgili detaylar haberimizde.
20 Mart 2020, Cuma 18:08 Son Güncelleme:
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Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır' denildi.