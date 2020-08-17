Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek corona virüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, corona virüs testinin pozitif çıktığını ve kendisini izole ettiğini duyurdu.
17 Ağustos 2020, Pazartesi 09:01 Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Böcek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dün yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Böcek, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu.
Böcek, "En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadesine de yer verdi.
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