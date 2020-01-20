Antalya için müthiş bir seyahat rehberi

Antalya'ya seyahat edeceksiniz elbette öncelikle nerede konaklayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Binlerce konaklama tesisi olan şehirde 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri çoğunluktadır. Bu tatil köyleri şehrin batı tarafı olan Kemer, Tekirova, Kaş, Kalkan bölgesine, doğu yönünde ise Serik, Manavgat bölgesine yayılmıştır. Şehir merkezinde de denize girmek ve tatil yapmak mümkün olduğundan otel seçerken şehir merkezi veya diğer tatil yörelerinden tercih yapılabilmektedir. Antalya otelleri tatil amaçlı gelen misafirlerinin yanında şehre iş, seminer, kongre, sağlık sebepleri ile gelen konuklara da hizmet vermektedir.

Antalya’da ne yenir?

Antalya, Akdeniz ve yıllar boyunca göçmen olarak yaşamış Yörük mutfağının bir sentezi gibidir. Ancak şehirde Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu hatta dünya mutfaklarının en iyi örneklerini bulmak mümkündür. Yöresel yemeklerden bazıları ise şunlardır domatesli cive, tahinli piyaz, hibeş, çeşitli otlar ve balık. Deniz şehri olan Antalya'da balığın pek çok çeşidini bulmak mümkündür. Kıyı veya akarsu kenarlarında yer alan restoranlarda tuzlu ve tatlı su balıklarını deneyebilirsiniz. Balıkları genellikle kiremitte tereyağı ile pişirilmiş veya ızgara yapılmış olarak servis edilir.

Domatesli Cive

Bazen pirinç bazen de bulgur ile yapılan bir çeşit domates çorbasıdır.

Hibeş

Tahin, limon suyu, sarımsak ve kimyon gibi baharatlar koyularak hazırlanır. Hibeş oldukça yoğun bir kıvama ve lezzete sahiptir. Et yemeklerinin yanında sos olarak kullanılabileceği gibi sade olarak ekmeğe sürülerek de yenebilir.

Bergamot Reçeli

Bergamot kabuğu, şeker ve biraz su ile yapılan bir reçeldir. Antalya’ya tatil için uğrayanlar dönüşte yanlarında hediye olarak bergamot reçeli götürürler.

Portakal Reçeli

Portakal kabuklarından yapılan Antalya ile adı bütünleşmiş bir reçeldir. Kahvaltılarda ikram edilir.

Antalya Piyazı

Haşlanmış kuru fasulye, kuru soğan, sarımsak, limon, tahin karıştırılarak yapılan bir salatadır. Üzerine haşlanmış yumurta doğranarak da servis edilmektedir.

Antalya’da gezilecek en güzel yerler

Antalya yıl boyunca turizme hizmet vermektedir. Yılın en az dokuz ayı denize girilebildiğinden tatilcilerin uğrak yeridir. Ayrıca bölgede, kongre turizmi, festivaller, ekstrem spor etkinlikleri yapılabilmektedir. Yat turizmine elverişlidir. Mavi yolculuğun uğrak yerlerindendir.

Akdeniz’e dik olarak uzanan dağlar, su altı zenginlikleri, tarihî batıkların bol oluşu, mağaralar, falezler, akarsular pek çok aktivitenin yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda üniversite şehri olan Antalya, gençler için de popüler bir yeridir. Antalya gece hayatı da en az gündüz kadar hareketlidir. Şehir merkezi Lara ve Kaleiçi’nde canlı müzik yapılan barlar mevcuttur.

Bunların haricinde kalınan otellerde geceleri genellikle eğlenceler düzenlenmektedir. Ayrıca Türkiye’nin tek links golf alanı da Antalya’da yer almaktadır. Bunun haricinde pek çok golf sahası da mevcuttur. Antalya, II. Attalos tarafından kurulmuştur. Bergama Krallığı sona erdikten sonra (M.Ö. 133) şehir korsanların eline geçmiştir. M.Ö. 77’de Roma topraklarına katılmıştır. Arkeolojik kazılarda Antalya ve çevresinde 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiştir.

Kaleiçi

Büyük bir bölümü yıkılmış ve yok olmuştur. Dıştan surlarla çevrilidir. Surlar Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine aittir. Bu surların 80 burcu bulunmaktadır.

Yivli Minare

Kaleiçi’nde eski şehrin hemen girişinde yer alır. Antalya’da yapılmış ilk Türk eseridir. Minare, Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat zamanında yapılmıştır.

Düden Şelaleleri

İl merkezinden yaklaşık 10 km. kuzeydoğuda yer alır. Kent merkezinin güneydoğusundan, 40 metre yükseklikteki falezlerden denize ulaşır.

Lara ve Konyaaltı Plajı

Antalya il merkezinin doğusunda uzanan plaj Lara Plajı, batısında yer alan ise Konyaaltı Plajı olarak adlandırılır. Lara Plajı kum, Konyaaltı Plajı çakıl taşlarından oluşmuştur. Deniz her iki tarafta da turkuaz rengi ile misafirleri büyüler.

Perge Antik Kenti

Tiyatro, stadyum, sütunlu cadde, agora gibi şehir kalıntıları vardır. Burası önemli bir ticaret yolu olan Kilikya - Pisidia yolunun üstünde yer aldığı için önemli bir Pamphylia kentidir. Antalya’nın yaklaşık 18 km doğusunda yer alır.

Aspendos

Antik Tiyatro, Antalya’nın Serik ilçesinin Belkıs köyünde bulunmaktadır. Tiyatro, Roma döneminde yapılmıştır. Yaklaşık 20.000 kişilik olan tiyatro, günümüzde sanata ve çeşitli etkinliklere hizmet etmektedir.

Side

Manavgat ilçesine bağlı olan Side, tarihi ve turistik öneme sahiptir. Side Antik Kenti, Yunan mitolojisinden Tanrı Apollon'un ismini taşıyan Apollon Tapınağı görülmesi gereken yerlerdendir.

Köprülü Kanyon

Köprülü Kanyon’da rafting yapabilir, dağ bisikleti, yürüyüş ve yamaç paraşütü gibi doğa sporlarını deneyebilirsiniz. Manavgat Şelalesi, Titreyengöl ve Sorgun Ormanı da mutlaka görülmesi gereken diğer doğal güzellikler arasındadır.

Kemer

Kemer doğal güzelliği ile dikkat çekmektedir. Deniz, orman ve dağlar burada kesişmiştir. İlçede gezilebilecek pek çok yer vardır. Phaselis Antik Kenti, Çıralı Yanartaş, Selçuklu Av Köşkü ve Idyros Antik Kenti görülmesi gereken yerlerdendir. Olympos ve Phaselis Antik Kenti, doğal güzellikleri ve tarihî dokusu ile insanı büyüler. Mitolojik kahramanların yaşadığı rivayet olunan bu bölge pek çok farklı efsanevi tanrıya ev sahipliği yapmıştır. Bölgede pek çok mağara bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Beldibi Mağarası, Antalya’nın 27 km güneybatısında denizin kıyısındadır.

Bir diğeri ise Molla Deliği olarak bilinen mağaradır. Molla Deliği, Tahtalı Dağı’nın doğu yamacında bulunur. Ayrıca bahar aylarında Tahtalı Dağı’na teleferik ile çıkanları karlı bir zirve karşılamaktadır. Eğer tekne turu ile Çıralı’ya gidilirse burada kendiliğinden yerden çıkan gaz ile yanan ateş görülebilir. Olimpos Beydağları Milli Parkı içinde yer alan Çıralı, deniz kaplumbağalarının da üreme yeridir. Aynı zamanda 3 kilometrelik muhteşem bir kumsala sahiptir. Eşsiz bir tarih ve doğal güzellikler sunan Antalya’yı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.



