Türkiye Antalya Korkuteli Belediyesi 189 gayrimenkulü satışa çıkardı

Antalya Korkuteli Belediyesi 189 gayrimenkulü satışa çıkardı

Türkiye

Antalya Korkuteli Belediyesi 189 gayrimenkulü satışa çıkardı

Antalya Korkuteli Belediyesi’ne ait olan birçok gayrimenkul satışa sunulacak. Gayirmenkuller belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacak.

07 Şubat 2021, Pazar 15:29 Son Güncelleme:
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Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesi’ne ait olan ve Akyar Yaylası, Avdan, Bahçeyaka, Beğiş, Bozova, Gümüşlü, İmecik, Kızılaliler, Kızılcadağ, Köseler, Küçükköy Yaylası, Manay, Osmankalfalar, Taşkesiği, Ulucak, Yakaköy, Yeleme, Yukarı Karaman Yaylası mahallelerinde bulunan taşınmazlar 7.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 24.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacak.

Tarih: 17.02.2021 14:30

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