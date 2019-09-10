Antalya trafiği havadan denetlendi

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Korkuteli-Burdur-Serik ve Kemer Karayolu'nda yapılan seçici göz, drone ve helikopterle trafik denetimi yaptı.

Radarla hız denetimde, 959 araç sürücüsü kontrol edilirken, hız limitlerini aşan 279 sürücüye 79 bin 947 TL, helikopterle yapılan denetimde ise emniyet kemeri takmayan 11 sürücüye ve seyir halinde cep telefonu kullanan 2 sürücüye toplam 1658 TL ceza kesildi.

HAVADAN VE KARADAN DENETİM YAPILDI

Seçici göz ve drone denetimlerinde ise kırmızı ışık ihlali yapan 19, seyir halinde cep telefonuyla konuşan 11, motosiklet kullanırken kask takmamak 1, emniyet kemeri takmayan 10, sürücü belgesi bulundurmayan 2 ve çeşitli kuralları ihlal 3 olmak üzere toplam 46 sürücüye 12 bin 598 TL ceza uygulandı. Havadan ve karadan yapılan trafik denetlemelerinde toplam 338 sürücüye kuralları uymadıkları gerekçesiyle 94 bin 203 TL ceza uygulandı.

Suat SÖĞÜT/ANTALYA (DHA)