İstismar şikâyetinin 1 yıl önce savcılığa bildirilmesine rağmen siber suçlar bürosunda yaşanan yoğunluk yüzünden inceleme raporu çıkmadı. Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Savcılığı, raporun kendilerine ulaşması için siber suçlar birimine yazı yazdı.

‘BABA-KIZ İLİŞKİSİ DEĞİL’

Korkunç iddianın ayrıntıları annenin şikâyet dilekçesine yansıdı: “Anne L.P., şüpheliye ait dizüstü bilgisayarında eşi H.P.’nin yüzlerce cinsel içerikli görüntü depoladığını ve bu görüntüler arasında 2012 doğumlu çocukları A.P.’nin 200’den fazla çırılçıplak fotoğrafının olduğunu görmüştür. Şüpheli tarafından telefonla çekilmiş ve bilgisayara aktarılmış olan bu fotoğraflar, sıradan bir baba-kız ilişkisinin olmadığını göstermektedir.”

‘PEDAGOG İLE GÖRÜŞMELİ’

Babanın bu resimleri başka ortamlarda kullanmış olabileceği ve çocuğa cinsel istismar şüphesiyle başvuruda bulunduklarını aktaran avukat Mustafa Kaçaroğlu şu bilgileri verdi: “Bu fotoğrafların ne amaçla çekildiğinin ve internette paylaşılıp paylaşılmadığının araştırılmasını talep ediyoruz. Mağdur çocuğun bir pedagog ile görüştürülmesi ve hakkında rapor aldırılması gerekiyor. 10 yıl imamlık yaptıktan sonra şimdi bilgisayar yazılımcısı olan şüpheli şahıs, soruşturmadan haberi olduğu anda delilleri karartma teşebbüsünde bulunmuş olabilir. Bu sebeple talebimiz üzerine H.P.’ye ait bilgisayara ve cep telefonuna el konuldu. L.P.’nin o süreçte eşine açtığı boşanma davası da sonuçlandı” (Hürriyet)