Türkiye Antalya'da bir adam iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu

Antalya'da bir adam iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu

Türkiye

Antalya'da bir adam iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu

Antalya'da bir nakliyat firmasında gece bekçiliği yapan emekli vergi memuru Mehmet Konur (63), iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında cesede özel kıyafetlerle müdahale etti.

29 Mart 2020, Pazar 12:09 Son Güncelleme:
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Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenimahalle 2431 Sokak üzerindeki nakliyat firması önünde meydana geldi. 3-4 ay önce Ankara'dan Antalya'ya gelen emekli vergi memuru Mehmet Konur, gece bekçiliğini yaptığı nakliyat firması önünde dün gece arkadaşıyla birlikte alkol aldı. Geç saatlerde eve giden ve sabah Mehmet Konur'u iş yerinin önündeki koltukta hareketsiz gören arkadaşı, önce sağlık ekiplerine, ardından polise haber verdi.



Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Konur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Arkadaşı, kalp rahatsızlığı olduğunu bildiği Konur'un, bir süre önce eşinden boşandığını söyledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında cesede özel kıyafetlerle müdahale etti. Mehmet Konur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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