Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Antalya Aksu’da çiftçiler, seralarda ürettikleri sebzelerin dondan zarar görmemesi için çaba gösteriyor. İlçenin iç kesiminde yer alan Murtuna Mahallesi’nde seralarında domates yetiştiren Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, ürünleri soğuk havadan korumak için "don nöbeti" tutmaya başladıklarını belirtti. Çiftçiler hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü mahallede yılın ilk sobasını dün gece yaktı.

Turan Şahin, gündüz odun ve kömürü sera içine taşıyarak hazırlıklara başladıklarını, akşam da sobaları yakarak seralarını ısıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl soğuklar erken geldi. Havaların soğuması ve sıcaklığın 1 dereceye kadar düşmesi nedeniyle seraların içinde soba yakmak zorunda kalıyoruz. Çünkü ısıyı dengede tutmamız gerekiyor" dedi.

'ZOR ŞARTLARDA ÜRETİM YAPIYORUZ'

"Zor şartlarda üretim yapıyoruz. Bu da ürünün fiyatına yansıyor" diyen Turan Şahin, "Pazarlarda fiyatın yüksek olmasından dolayı tüketici şikayetçi oluyor. Ancak bizim yaptığımız masraf ve çektiğimiz çile ortada. Bugün bir kilo domatesin maliyeti bize ortalama 1,5 lira" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Turan Şahin, Antalya’da bulunan çiftçileri de bundan sonraki süreçte soğuk havalar nedeniyle uyararak sobalarının başında nöbet tutması gerektiğini belirtti.



