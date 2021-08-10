Türkiye Antalya’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı kuyruğu!

Antalya’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı kuyruğu!

Türkiye

Antalya’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı kuyruğu!

Antalya’da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüse karşı aşı olmak isteyen kişiler yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. BioNTech aşısı daha çok tercih edildi.

10 Ağustos 2021, Salı 16:02 Son Güncelleme:
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Antalya’da koronavirüse karşı aşı olmak isteyen kişiler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Vatandaşların büyük çoğunluğunun BioNTech aşısını tercih ettiği görüldü.

Ülke genelinde vaka sayılarının tekrar artması ve farklı varyantların ortaya çıkması nedeniyle koronavirüs aşılarına olan talep de arttı. Aşının 1, 2 ve 3'üncü dozunu olmak isteyen vatandaşlar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Hastane içerisinde ve önünde oluşan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemi alındı. Vatandaşlar, daha önce aldıkları randevu saatlerine göre hastaneye gelse de oluşan yüzlerce metrelik kuyrukta yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra aşı odalarına ulaşabildi.

Doldurdukları formlar kontrol edilerek aşı odalarına alınan vatandaşların büyük çoğunluğunun BioNTech aşısını tercih ettiği görüldü.



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