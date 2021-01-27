Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü. Sabaha karşı etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Uçuşlarda aksama

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği bilgilerine göre dün gece iniş için Antalya Havalimanı'na gelen SunExpress, Türk Hava Yolları ve Pegasus firmalarına ait toplam 5 uçak, elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle iniş yapamadığı için Konya ve Ankara- Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.

Konya'ya iniş yapan uçaklardan toplam 237 yolcu 6 otobüsle Antalya'ya getirildi. Halen devam eden kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle toplam 10 uçuş ise iptal edildi. Antalya'ya yapılacak uçuşlarla ilgili uyarıda meydan üzerinde etkili olan CB bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle uçakların iniş yapamadığı ve iptallerin yaşandığı belirtildi. Kuvvetli yağışların Antalya'nın doğusundaki yüksek kesimlere kar olarak düşmesi beklenirken, yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre son 24 saatte Döşemealtı'na metrekareye 180.3, Aksu'ya 167.4, Serik'e 161.1, Kumluca'ya 144.3, Demre'ye 115.6, kent merkezine 114.6, Elmalı'ya 113.9, Kemer'e ise 89.4 kilogram yağış düştü. Ağaçlara zarar veren, çöp konteynerlerini deviren rüzgarın hızı Konyaaltı Yeni Liman'da 132.8, kent merkezinde 87.8, Serik'te 82.8, Finike'de 77.4, Döşemealtı'nda 76.3, Elmalı'da 75.6, Manavgat'ta 74.5, Aksu'da 73.4, Kemer'de 67 kilometreye kadar ulaştı.

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Balık balkona savruldu

Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3'üncü katındaki dairenin balkonuna fırtınanın etkisiyle gelen bir balık, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı. Ev sahibi Kadriye Bahadır, "Geceden gelmiş olabilir. Sabah balkona çıktığımda buldum" dedi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, "Vatandaşın balkonunda bulduğu balık, bir tür yılan balığı. Bu balığı martının biri yemek üzere ya balkona getirdi, ya da taşırken ayağından düşürdü" diye konuştu.

Ev sahibi Kadriye Bahadır ise şu ifadeleri paylaştı:

Sabah uyandığımda gördüm. Önce yaprak zannettim, baktım kaşı gözü var. Zarganaya benzettim. Şaşırdık. Denizde rüzgarın etkisiyle buraya uçuvermiş. Öğlenki balık nasibimiz ayağımıza geldi.

Araçlar suda mahsur kaldı

Kuvvetli yağmur ve fırtına nedeniyle araçlar suda mahsur kaldı, ağaçlar yerinden sökülerek devrildi. Aşırı yağış nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde suda kalan bir otomobil, güvenlik görevlilerinin yardımıyla servise çekildi. Üniversite kütüphanesi önünde yer alan ve çeyrek asırlık olduğu belirtilen ağaç yerinden sökülerek devrildi.

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar ve demir bariyerler ile trafik sinyalizasyon direkleri devrildi. Muratpaşa ilçesindeki bazı çok katlı yüksek binalar ise rüzgar nedeniyle sallandı. Evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaş- Anamur arasındaki denizlerdeki fırtınanın hızının 62 ila 74 kilometre arasında olacağı ve yarın akşama kadar süreceği belirtildi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi Boğaz mevkii Balıkçı Barınağı yakınlarında etkili olan fırtına, gönderdeki Türk Bayrağı'nın bir bağlantısını kopardı. Diğer bağlantısıyla fırtınaya direnmeye çalışan bayrağı gören Furkan Karakuş ve Yaşar Eğirdir duruma müdahale etti. Furkan Karakuş'un kullandığı iş makinesinin kepçesine çıkan Yaşar Eğirdir, yaklaşık 5 metrelik gönderdeki bayrağı yere düşmeden aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken Yaşar Eğirdir, "Bayrak direği devrilmek üzereydi. Bunu görünce arkadaşımı aradım kepçesi ile geldi. Ben de kepçenin ucuna çıkarak direğe tırmandım. Türk bayrağımızı yere düşmeden kurtardım" dedi.

Öte yandan Serik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle bazı seraları su bastı. Başta çilek olmak üzere seraları kısmi su baskınları yaşandı.

Liman trafiğe kapatıldı

Antalya Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, denizde seyir, can, mal emniyeti ve çevre güvenliği bakımından idari liman sahası içindeki tüm deniz araçlarına yönelik gemi ve deniz aracı trafiği ilgi yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden dün gece saat 22.30 itibari ile geçici olarak deniz trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Kent merkezinde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, 40 metre yükseklikteki falezleri dövdü. Balıkçılar yat limanına bağlı teknelerinin iplerini sıkı sıkı bağladı. Diğer yandan, Kundu bölgesindeki portakal bahçeleri su altında kaldı. Mevlana Caddesi'nde halı firmasına ait standın fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, tedavisi için hastaneye götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece su baskını yaşanan 14 noktada çalışma gerçekleştirdi. Toplam 42 istasyonda 250 personelle hazır bekleyen itfaiye ekipleri, ihbarlara müdahale ediyor.

DHA







