Türkiye Antalya'da kabindeki genç kızları görüntüleyen sapık tutuklandı!

Antalya'da kabindeki genç kızları görüntüleyen sapık tutuklandı!

Türkiye

Antalya'da kabindeki genç kızları görüntüleyen sapık tutuklandı!

Antalya Konyaaltı sahilindeki kabinlerde üstlerini değiştiren 2 genç kızı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Mustafa A. tutuklandı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 14:59 Son Güncelleme:
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Konyaaltı sahilinde, dün öğle saatlerinde, cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi. Genç kızların yanına gidip, tartıştığı şüphelinin kaçması üzerine sahildekiler de kovalamaya başladı.

Sahil bölümünden kaçarak, otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini yakalayan gençler tarafından yere yatırıldı. İhbarla gelen polise teslim edilen şüphelinin, Mustafa A. olduğu belirlendi.

Cep telefonunda yapılan incelemede ise çok sayıda uygunsuz görüntü tespit edildi.

Gözaltına alınan Mustafa A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İbrahim LALELİ- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)


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