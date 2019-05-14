Antalya’da kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Doyran Mahallesi bölgesinde kaçak kazı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı. Kaçak kazı sırasında meydana gelen olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. (AA)