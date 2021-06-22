Türkiye Antalya'da kan donduran olay! Caddede düşük yaptı, ölü cenini poşete attı

Antalya'da kan donduran olay! Caddede düşük yaptı, ölü cenini poşete attı

Türkiye

Antalya'da kan donduran olay! Caddede düşük yaptı, ölü cenini poşete attı

Antalya vatandaşların, üzerinde kanlar olan kadını görüp 112'yi araması üzerine korkunç olay ortaya çıktı. İsmi S.A olan kadının cadde üzerinde düşük yaptığı ve cenini çöpe attığı ortaya çıktı.

22 Haziran 2021, Salı 15:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya bir kadının üzerinin kanlı olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Yapılan araştırmada ismi S.A. olduğu belirlenen kadının 5,5 aylık hamileyken düşük yaptığı cenini çöpe attığı ortaya çıktı. Cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, S.A. hakkında, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan işlem yapıldı.

S.A.'nın dün sabah Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde üzeri kanlı şekilde dolaştığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CENİN, EKİPLER TARAFINDAN ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri, kadına ne olduğunu sordu. S.A., cadde üzerinde düşük yaptığını ve bebeği çöpe attığını söyledi. Bunun üzerine çevredeki çöp kutularında arama yapan ekipler, S.A.'nın attığı ve 5.5 aylık olduğu belirlenen ölü cenini buldu. Ekipler tarafından alınan cenin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

FUHUŞ SUÇUNDAN KAYDI VAR

Polis tarafından, fuhuş suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen S.A., tedavi edilmek üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisi sonrası taburcu edilen S.A. hakkında, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan işlem yapıldı. 


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kürt seçmen ve demokrasi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yarın seçim var
Rauf Tamer
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sürdürülebilir kent hareketi