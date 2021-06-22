Antalya'da kan donduran olay! Caddede düşük yaptı, ölü cenini poşete attı
Antalya vatandaşların, üzerinde kanlar olan kadını görüp 112'yi araması üzerine korkunç olay ortaya çıktı. İsmi S.A olan kadının cadde üzerinde düşük yaptığı ve cenini çöpe attığı ortaya çıktı.
22 Haziran 2021, Salı 15:58 Son Güncelleme:
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Antalya bir kadının üzerinin kanlı olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Yapılan araştırmada ismi S.A. olduğu belirlenen kadının 5,5 aylık hamileyken düşük yaptığı cenini çöpe attığı ortaya çıktı. Cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, S.A. hakkında, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan işlem yapıldı.
S.A.'nın dün sabah Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde üzeri kanlı şekilde dolaştığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
CENİN, EKİPLER TARAFINDAN ALINDI
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri, kadına ne olduğunu sordu. S.A., cadde üzerinde düşük yaptığını ve bebeği çöpe attığını söyledi. Bunun üzerine çevredeki çöp kutularında arama yapan ekipler, S.A.'nın attığı ve 5.5 aylık olduğu belirlenen ölü cenini buldu. Ekipler tarafından alınan cenin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
FUHUŞ SUÇUNDAN KAYDI VAR
Polis tarafından, fuhuş suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen S.A., tedavi edilmek üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavisi sonrası taburcu edilen S.A. hakkında, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan işlem yapıldı.