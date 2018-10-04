Kaza, Antalya-Burdur karayolu 50. kilometrede bulunan Dağbeli mevkiinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Fatih Çapacı idaresindeki 07 AAB 142 plakalı araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan Mehmet Akpınar, Ramazan Akpınar, Hatice Akpınar ve Safinaz Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Fatih Çapacı ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI FENALAŞTI

Antalya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilde yaşamını yitiren Safinaz- Mehmet çifti ile oğulları Ramazan Akpınar ve gelinleri Hatice Akpınar'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, kazayı öğrenerek, olay yerine gelen yakınları fenalaştı. Çiftin oğulları Bayram Akpınar, cenazelere sarılmak istedi. Gözyaşı dökerek, şarampolden koşup, cenazelerin bulunduğu dereye inen Bayram Akpınar'ı, jandarma sakinleştirmeye çalıştı.

İHA