Antalya'da klimalı duraklar evsizlere ev oldu

Antalyalıları yazın sıcaktan kışın yağmurdan korumak için yaptırılan klimalı otobüs durakları evsizlere ev oldu.

27 Aralık 2019, Cuma 10:39 Son Güncelleme:
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Antalya'da klimalı duraklar evsizlere ev oldu

Kent merkezinde farklı noktalarda bulunan klimalı otobüs durakları, evsizlerin sığınağı haline geldi. 

Gece saatlerinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle, soğuktan en çok evsizler etkilendi. Evsizler, gecenin ayazından korunmak için cadde üzerlerinde bulunan klimalı otobüs duraklarına sığınıyor.


 

Geceyi durakta geçiriyorlar

Evsizler, yanlarında getirdikleri battaniyeleri üstlerine örterek geceyi klimalı duraklarda geçiriyor.


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