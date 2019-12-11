Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da gece yarısında yağışın hızlanacağını belirterek, "Kriz merkezinin yönettiği bin 452 personel hazır durumda. 213 ekibimiz var, 252 iş makinesi ve 124 kamyonla olayı takip ediyoruz." dedi.

Verilen kırmızı kodun ardından Antalya'da beklenen şiddetli sağanak yağışla birlikte veliler ve öğrenciler Antalya'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Valilik tarafından henüz herhangi bir tatil haberi gelmedi. Vali Karaloğlu şu şekilde konuştu:

Karaloğlu, sabaha kadar sosyal medya hesaplarının susmadığını, 10 bine yakın mesaj geldiğini, yaratıcı ve zeki çocukların esprili mesajlar attığını belirterek, "Dün gece sorulan şey, 'Bugün okullar tatil olacak mı?' Biz meteoroloji teşkilatımızla çok yakın, anbean saatlik olarak verileri alıyoruz. Bize hangi saatlerde hangi tahminlerde bulunduysa ona dönük tedbirler alıyoruz." dedi.

Gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Okulları tatil edecek bir risk görmediğimiz için tedbir de almadık. Bir öğrencimiz, denizin kenarında plastik bir hortumu bulmuş, 'Konyaaltı sahilinde hortum çıkmış' diye çekip bana atmış. Yaratıcı esprilere can kurban. Riske göre tedbir alacağız. Yarın da 08.00'den sonra yağışlar hafifleyecek, yarın da çocuklar tatil beklemesin. Rize'de 300 gün yağmur yağıyor."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 41 büyük araç, 32 ekip ve 150 kişilik personelle hazır olduklarını söyledi.