Antalya'da okullar bugün tatil mi? Valilik açıklama yaptı
Antalya Valiliği, sosyal medyadan montaj yapılarak bugün (17 Aralık Pazartesi) okulların tatil olduğunu bildiren görselin asılsız ve montaj olduğunu açıkladı
Valilik, öğretmen ve öğrencileri uyararak bugün okulların tatil olmadığını ve ders başı yapılacağını aktardı.
Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizin Twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak bugün okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsü asılsızdır, itibar edilmemelidir.
Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi dersler dileriz." ifadelerine yer verildi.