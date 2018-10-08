Antalya’da otomobil yayaların arasına daldı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Manavgat Emniyet Çakalderesi istikametine seyir halindeki M.K.’nın kullandığı 07 GY 493 plakalı otomobil, büyük bir hızla yaya geçidine daldı.

ANNE AMELİYATTA, KIZI YOĞUN BAKIMDA

Kazada yaralanan anne Nurgül A. ve kızları 6 yaşındaki Ceren ile 9 yaşındaki Şehrinaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şehrinaz’ın durumunun iyi olduğu, özel bir hastaneye kaldırılan anne Nurgül’ün ameliyata alındığı, 6 yaşındaki Ceren’in ise hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı Antalya’ya sevk edildiği öğrenildi.

ŞANS ESERİ ARKADAN AMBULANS GELİYORDU

Yayaların arasına dalan otomobilin hemen arkasından gelen ambulansın kazazedelere anında müdahale etmesiyle yaralıların hızla ilk müdahalesinin yapılıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından sürücü M.K., gözaltına alındı.

İHA