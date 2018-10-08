Antalya’da otomobil yayaların arasına daldı: 1’i ağır 3 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesi Emniyet Müdürlüğü karşısında yaya geçidini kullanan yayalara otomobilin çarpması sonucu anne ve 2 kızı yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Manavgat Emniyet Çakalderesi istikametine seyir halindeki M.K.’nın kullandığı 07 GY 493 plakalı otomobil, büyük bir hızla yaya geçidine daldı.
ANNE AMELİYATTA, KIZI YOĞUN BAKIMDA
Kazada yaralanan anne Nurgül A. ve kızları 6 yaşındaki Ceren ile 9 yaşındaki Şehrinaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şehrinaz’ın durumunun iyi olduğu, özel bir hastaneye kaldırılan anne Nurgül’ün ameliyata alındığı, 6 yaşındaki Ceren’in ise hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı Antalya’ya sevk edildiği öğrenildi.
ŞANS ESERİ ARKADAN AMBULANS GELİYORDU
Yayaların arasına dalan otomobilin hemen arkasından gelen ambulansın kazazedelere anında müdahale etmesiyle yaralıların hızla ilk müdahalesinin yapılıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından sürücü M.K., gözaltına alındı.
İHA