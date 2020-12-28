Türkiye Antalya'da sağanak nedeniyle seraları su bastı

Antalya'da sağanak nedeniyle seraları su bastı

Türkiye

Antalya'da sağanak nedeniyle seraları su bastı

Antalya'nın Kaş ilçesinde sağanak sonrasında bazı seralarda su baskını yaşandı.

28 Aralık 2020, Pazartesi 19:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya genelinde etkili olan yağış, batı ilçelerinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönüştü. Sağanak Kaş ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kınık ve Ova mahallelerinde yağış sonrasında seraların bulunduğu alanlarda su birikintileri oluştu, bazı seraları su bastı. Su baskını nedeniyle seralardaki mahsuller zarar gördü.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kaş Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin, seralardaki suyu boşaltma çalışmaları sürüyor.

AA

İlgili Haberler
Antalyaspor Hatayspor maçı ertelendi


Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Hakan Çelik
Yılın otomobilleri
Hakan Çelik
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Rauf Tamer
İyi malzeme
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 28 Aralık corona tablosu