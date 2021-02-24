Türkiye Antalya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu

Antalya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu

Türkiye

Antalya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu

Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar çıktığı Antalya'da akın akın sahile gelen insanlar, koronavirüs tedbirlerini unuttu.

24 Şubat 2021, Çarşamba 15:08 Son Güncelleme:
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Şubat ayında yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık, yaz aylarını aratmadı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahildeki kumların üstünde güneşin keyfini çıkarırken, bazıları ise sıcaklığı 17 derece olan denize girdi. Kimileri ise sahil bandında yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü.

Kalabalıktakilerin çoğunun koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.


DHA


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