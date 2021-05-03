Türkiye Antalya'da turistten kadın polise ahlaksız teklif! Utanmadan canlı yayın yaptı

Antalya'da turistten kadın polise ahlaksız teklif! Utanmadan canlı yayın yaptı

Türkiye

Antalya'da turistten kadın polise ahlaksız teklif! Utanmadan canlı yayın yaptı

Antalya'da Dmitrijs Solovjovs isimli 34 yaşındaki turist, maske takmadığı için kendisini uyaran polisin yanındaki kadın polisi göstererek 'Beğendim, bana göndersene' dedi. Pasaportu istenince sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başlayan İngiliz turist, polis merkezine götürüldü.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 13:29 Son Güncelleme:
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Antalya'da yaşanan olayda maske takmayan İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34) polis tarafından ikaz edildi. Solovjovs ise uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" demesi üzerine gözaltına alındı.


Olay, sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi. Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, “Beğendim, bana göndersene" dedi.

CANLI YAYIN YAPMAYA BAŞLADI

Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.

Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.

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