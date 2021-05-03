Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde dün Ortodoksların kutsal günü olan paskalya için etkinlik düzenlendi. Saat 15.00 sıralarında otel çalışanları tarafından hazırlanan renkli yumurtalar havuz başında dinlenen turistlere verildi. Etkinlik, dün otele giriş yapan Ukraynalı bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı etkinlikte otel müşterisi oldukları öğrenilen çok sayıda kişi görüntülere yansıdı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları, etkinliğe katılanların ise tedbirleri hiçe saydığı görüldü.

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BAKANLIKLAR OTELE İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya Valiliği ve Manavgat Kaymakamlığı'nca ayrı ayrı inceleme başlatıldı. Gelen ekiplerce denetimlerin sürdüğü otele jandarma ekiplerince de maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.

"OTELİN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Ortodoksların kutsal günü paskalya dolayısıyla sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı etkinlik düzenlenen otel kapatıldı. Vali Ersin Yazıcı, otelin Güvenli Turizm Sertifikası'nın iptal edildiğini belirterek, "Dolayısıyla otelin faaliyetlerine son verildi" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Valiliği'nde yaptığı açıklamada, bir kent sakini olarak herkes gibi kendisinin de bu görüntülere üzüldüğünü söyledi. Vali Yazıcı, "Görüntüler dün saat 17.00'de bize ulaştı. İlgili makamlarla birlikte otel geniş çaplı denetime alındı. Otel yetkilileri görüntüleri ve partiyi kabul etti. İncelemeler sonucunda otelin bu pandemi döneminde hizmet verebilmesinin tek şartı olan Güvenli Turizm Sertifikası'nı iptal ettik. Böylece otelin çalışması da durdurulmuş oldu" dedi.

Vali Yazıcı, kentteki bazı otellerde ufak tefek aksamaların olduğunu da belirterek, "Şu sürece kadar titizlikle koronavirüsle mücadele ederek geldik. Turizm tesislerinin yetkilileri lütfen olabildiğinden fazla gayret göstererek bu türden görüntülerin sahnelenmesinin önüne geçsin" diye uyardı.

'1 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ ALARAK SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ'

Adının açıklanmasını istemeyen otel yetkilisi ise çoğunluğu eski doğu bloku ülkelerinden olmak üzere 500'den fazla yabancı misafirin otelde konakladığını belirtti. Otelde kalan misafirlerin 1'i hariç tamamının yabancı olduğunu ve dün Paskalya olduğunu anlatan otel yetkilisi, "Bizim otelimizde kalan misafirlerimiz Ortodoks Hıristiyan. Dün onlar için önemli bir gündü. Bu amaçla arkadaşlarımız paskalya için renkli yumurtalar hazırlayıp, misafirlerimize ikram etti. Bu ikramlar başlarken, ilk başta sadece 2 dakika süren bir kargaşa ve karışıklık yaşandı. Toplam ikram süresi 5-6 dakikayı geçmedi. Bu sırada otelimizde konaklayan bir kişi buradan yaklaşık 1 dakikalık bir görüntü alarak sosyal medyada paylaşmış" dedi.

'GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN MİSAFİRİMİZİ BULDUK'

1-2 dakika bile olsa ortaya çıkan görüntüleri kendilerinin de tasvip etmediğini ancak bazen böyle olumsuz durumlar olabildiğini ve otelin her yerinde güvenlik kameraları bulunduğu söyleyen yetkili, "Biz güvenlik kameralarında görüntüyü çeken misafirimizi bulduk. Bölgemizde başka bir 5 yıldızlı otelde animasyonda çalışan Ukraynalı bir erkek. Dün sabahtan Türk bir erkek arkadaşıyla otele giriş yapmış. Hiç pazarlık yapmadan otel ücretini ödemiş. Gün içerisinde birkaç defa resepsiyona gelerek otelde kaç kişi bulunduğunu sormuş. Saat 15.00 sıralarında başlayan paskalya kutlamasında 1 dakikalık görüntü çekerek sosyal medyada paylaşmış" diye konuştu. Otel yetkilileri, misafire yaptığı davranışın uygun olmadığını ve otelden ayrılmasını gerektiğini söyleyerek, ödediği ücreti vererek gönderdiklerini, kendisinin de hiç itiraz etmeden otelden ayrıldığını belirtti.