Türkiye Antalya'daki yangınlar kontrol altına alındı

Antalya'daki yangınlar kontrol altına alındı

Türkiye

Antalya'daki yangınlar kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alan ve tarım arazisinde çıkan yangınlar ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

06 Haziran 2021, Pazar 18:30 Son Güncelleme:
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Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Kenti yolundaki çam ağaçlarının bulunduğu alan ve tarım arazisi ile yaklaşık bir kilometre mesafedeki boşaltılmış iş yerlerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangınlara 7 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisi ve 3 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi.

Yerleşim yerlerine ulaşması engellenen yangın, kontrol altına alındı.

Bir kısmı ormanlık alan ve çoğunluğu tarım arazisi yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olan yangın, bir seraya zarar verdi. Yangında ayrıca bir süre önce boşaltılmış olan iki turistik işletmenin binalarında da hasar oluştu.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bir patlama sonucu çıktığının iddia edildiğini belirterek, can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

Ekipler yanan alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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