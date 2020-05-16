Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının 35, hissedilen sıcaklığın ise 41 dereceye ulaştığı Antalya'da, nem oranı yüzde 48'e ulaştı. Oluşan nem bulutları, kenti çevreleyen Beydağları'nın görülmesini zorlaştırdı. Yüksek kesimlerden bakanlar kent merkezini görmekte zorlandı.

Öte yandan yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışları yasaklanan sahiller boş kaldı.

Pazar günü kent merkezinde, 12.00 ila 13.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması, saat 20.00’den sonra 29 dereceye kadar düşmesinin bekleniyor. Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte, mayıs ayı sıcaklık rekoru 38.7 derece ile 1945 yılında kırılmıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. M. Latif Gültekin, Antalya'da 1929 yılı mayıs ayından bu yana en sıcak cumartesi ve pazar gününün yaşanacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. 26 Mayıs 1945'te hava sıcaklığının 38.7 derece ölçüldüğünü, bunun o dönem en sıcak hava olduğunu ifade eden Dr. M. Latif Gültekin, Antalya'da bu hafta sonu ise 1929 yılından bu yana en sıcak günlerin yaşanacağını söyledi.

Uyarı yapıldı

26 Mayıs 1945’te hava sıcaklığının 38,7 derece ölçüldüğünü, bunun tüm zamanların en sıcak günü olduğunu hatırlatan Dr. Gültekin, Antalya'da bu hafta sonu 1929 yılından bu yana 91 yılın en sıcak günlerinin yaşanacağını kaydetti.

AA-DHA



