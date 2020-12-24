Dünya Antarktika'dan kopan buzdağı böyle görüntülendi

Antarktika'dan kopan buzdağı böyle görüntülendi

Dünya

Antarktika'dan kopan buzdağı böyle görüntülendi

Antarktika´dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusu´nun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağı, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından görüntülendi. Buzdağının, Güney Georgia Adası´na yaklaştığı ifade edildi.

24 Aralık 2020, Perşembe 21:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antarktika´dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusu´nun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağı, RAF tarafından görüntülendi. 4200 kilometrekare büyüklüğündeki dev buzdağının Güney Georgia Adası´na yaklaştığı ve adayla çarpışma rotasında olduğu ifade edildi. A68a buzdağı, dünyada kayıtlı en büyük buzdağı olma özelliğini taşıyor ve Güney Georgia Adası´yla neredeyse aynı büyüklükte olduğu ifade ediliyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Reform
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mutasyona uğrayan corona virüs bir ülkeye daha sıçradı