Antarktika´dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusu´nun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağı, RAF tarafından görüntülendi. 4200 kilometrekare büyüklüğündeki dev buzdağının Güney Georgia Adası´na yaklaştığı ve adayla çarpışma rotasında olduğu ifade edildi. A68a buzdağı, dünyada kayıtlı en büyük buzdağı olma özelliğini taşıyor ve Güney Georgia Adası´yla neredeyse aynı büyüklükte olduğu ifade ediliyor.

DHA