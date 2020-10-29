Tadına doyum olmuyor: Antep fıstıklı mekik tarifi

Tadını çok seveceğiniz Antep fıstıklı mekik tarifi evde yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için Antep fıstıklı mekik tarifi arıyor ya da Antep fıstıklı mekik nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Antep fıstıklı mekik yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Antep fıstıklı mekik tarifi

Antep fıstıklı mekik malzemeleri

4 adet yumurtanın beyazı

1,5 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı un

1,5 çay bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı

150 gram tereyağı

Yarım paket kabartma tozu

Antep fıstıklı mekik yapılışı

Tereyağını küçük bir tavada yüksek ateşte eritin. Altını kısıp kaşıkla kontrol ederek yağı yakmadan fındık rengi alana kadar kaynatın. Antep fıstıklarını robotta un haline gelene kadar çekin. Yumurta beyazlarını mikser ile yüksek devirde 3 dakika çırpın. Ayrı bir yerde un, fıstık, kabartma tozu ve pudra şekerini karıştırın. Karışımı yumurtalara ilave edin. Ilınan tereyağını da yavaşça karışıma ekleyip 3 dakika kadar çırpın. Kek hamuru kıvamına yakın bir hamur elde edin. Fırını 175 dereceye ısıtıp küçük kek kalıplarını (kağıt, metal ya da silikon olabilir) tereyağı ile yağlayın. Hamuru kalıplara bölüştürün. Kekleri fırına verip 15-20 dakika kadar pişirin. Dilerseniz fırını 190 dereceye ayarlayıp keklerinizi 10-15 dakika da pişirebilirsiniz.



