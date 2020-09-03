Antikorlar için umutlandıran açıklama yapıldı

Dünya genelinde Covid-19 vakaları 25 milyon 917 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 861 bin 514'e yükseldi. Dünyada corona virüs bilançosunu en ağır yaşayan ülke hala ABD. Brezilya ve Hindistan vaka sayılarında bu ülkeyi takip ediyor. Kuzey yarı kürede kış mevsiminin yaklaşması, ekonominin canlanması için gevşetilen corona virüs tedbirleri ve okulların başlaması gibi faktörler virüsün yayılmasını hızlandırıyor. Salgının başlarında çok ağır kayıplar verdikten sonra toparlanan Avrupa ülkelerinde ürküten vaka artışlarıysa korku yaratıyor.

4 ay koruyuculuk sağlıyor

Dünya bu karanlık tablonun esiri olmuşken gelen bir haberse sevinç yarattı. İzlanda'da yapılan bir araştırma corona virüste umutları artırdı. İzlanda'da 30 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırma, antikorların yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığını gösterdi.

Merkezi Reykjavik'te bulunan, Amerikan biyoteknoloji şirketi Amgen'in alt kuruluşu deCODE Genetics tarafından yürütülen araştırmada, İzlanda'da Covid-19 testi yapılan 30 binden fazla kişi incelendi. Hastaneler, üniversiteler ve sağlık çalışanlarının destek verdiği araştırmada, kişilerde Covid-19 ile savaşmak için oluşan antikorların, teşhisin ardından en az 4 ay boyunca tükenmediği görüldü.

Harvard Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri uzmanları araştırmanın bulgularının yayımlandığı "New England Journal of Medicine" dergisine açıklama yaptı. Uzmanlar, çalışmanın "doğal enfeksiyonda olduğu gibi aşının uzun süreli antikor üretilmesini teşvik etmesi halinde bunun, öngörülemez ve çok bulaşıcı yeni tip corona virüse karşı kazanılacak bağışıklığın çabuk sona ermeyeceği ümidini doğurduğu" değerlendirmesini yaptı.

Covid-19 salgınında en büyük gizemlerden biri, virüse yakalanmanın gelecekteki bir enfeksiyona karşı koruyucu etkisinin olup olmayacağı ve bunun ne kadar süreceği. Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda, Covid-19'a karşı oluşan antikorların çok çabuk kaybolduğu izlenimi uyanmıştı. Corona virüse yakalanan ve hastalığı atlatan kişilerin vücudunda oluşan antikorlar bu kişileri hastalığa yeniden yakalanmaktan koruyor. Ancak bu önemli konuyla ilgili soru işaretleri salgının başından beri mevcut.

Covid-19'la ilgili çalışmalar yapan ve aşı geliştirme yarışında olan bilim insanları daha önce yaptıkları açıklamalarda hastalığı atlatan kişilerde antikor görülmediği ya da oluşan antikorların korunma için yeterli olmadığını iddia ediyordu. Bu durum corona virüse karşı 'sürü bağışıklığı' yani nüfusun çok büyük bir bölümünün hastalığı atlatarak bağışık hale gelmesi umutlarını azaltıyordu. Antikorların yeterli olmaması ve kısa sürede kaybolması aşı çalışmaları için de kötü haber. Çünkü geliştirilecek aşılar da Covid-19'u kişilerin vücudunda bağışıklık yaratarak yenmeyi hedefliyor.

Bu en son araştırma sonuçları devam eden aşı çalışmaları için sevindirici ve umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.



