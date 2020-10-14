AnTuTu, eylül ayının en iyi telefonlarını açıkladı

AnTuTu’ya göre Eylül ayının en güçlü Android telefonları listesine baktığımızda ise bizleri Vivo, Xiaomi, Lenovo, Asus, Nubia ve Oppo gibi akıllı telefon üreticileri karşılıyor.

1-30 Eylül tarihleri arasında piyasaya sürülmüş en iyi akıllı telefonlar listesinin ilk sırasında Vivo’nun 12 GB RAM’li ve 256 GB depolamaya sahip olan Vivo iQOO 5 Pro modeli yer alıyor. AnTuTu’nun testlerinde toplam 663.752 puan alan telefon, Eylül ayının en güçlü amiral gemisi oldu.

İkinci sırada ise Vivo IQOO 5 modeli bulunuyor. Söz konusu model AnTuTu’da 662.165 puan aldı. Vivo’nun amiral gemisi modellerini Xiaomi Mi 10 Ultra takip ediyor. Xiaomi’nin yeni nesil amiral gemisi ise bu testten 648.624 puan aldı.

AnTuTu’ya göre eylül ayının en iyi Android telefonları

Vivo iQOO 5 Pro – 663.752 puan

Vivo iQOO 5 – 662.165 puan

Xiaomi Mi 10 Ultra – 648.624 puan

Vivo X50 Pro+ – 626.500 puan

Lenovo Legion Pro – 625.721 puan

Asus Rog Phone 3 – 622.234 puan

Nubia Red Magic 3s – 617.111 puan

Oppo Find X2 Pro – 609.791 puan

Oppo Find X2 – 603.740 puan

Xiaomi Mi 10 Pro – 602.584 puan





İlgili Haberler Facebook'tan aşı karşıtı reklamlara yasak geldi





AnTuTu’ya göre eylül ayının en iyi orta sınıf Android telefonları ise şu şekilde:

Redmi 10X Pro – 397.963 puan

Redmi 10X 5G – 392.236 puan

Honor 30 – 385.312 puan

Huawei Nova 7 – 382.862 puan

Huawei Nova 7 Pro – 381. 757 puan

Honor X10 – 361.460 puan

Honor 30s – 355.403 puan

Huwaei Note 7 SE – 351.074 puan

Redmi K30 5G Extreme – 349.297 puan

Oppo Reno4 5G – 338.961 puan