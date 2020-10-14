AnTuTu, eylül ayının en iyi telefonlarını açıkladı
AnTuTu, eylül ayının ay en iyi performans gösteren akıllı telefonlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında Vivo iQOO 5 Pro modeli bulunuyor.
14 Ekim 2020, Çarşamba 12:15 Son Güncelleme:
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AnTuTu’ya göre Eylül ayının en güçlü Android telefonları listesine baktığımızda ise bizleri Vivo, Xiaomi, Lenovo, Asus, Nubia ve Oppo gibi akıllı telefon üreticileri karşılıyor.
1-30 Eylül tarihleri arasında piyasaya sürülmüş en iyi akıllı telefonlar listesinin ilk sırasında Vivo’nun 12 GB RAM’li ve 256 GB depolamaya sahip olan Vivo iQOO 5 Pro modeli yer alıyor. AnTuTu’nun testlerinde toplam 663.752 puan alan telefon, Eylül ayının en güçlü amiral gemisi oldu.
İkinci sırada ise Vivo IQOO 5 modeli bulunuyor. Söz konusu model AnTuTu’da 662.165 puan aldı. Vivo’nun amiral gemisi modellerini Xiaomi Mi 10 Ultra takip ediyor. Xiaomi’nin yeni nesil amiral gemisi ise bu testten 648.624 puan aldı.
AnTuTu’ya göre eylül ayının en iyi Android telefonları
Vivo iQOO 5 Pro – 663.752 puan
Vivo iQOO 5 – 662.165 puan
Xiaomi Mi 10 Ultra – 648.624 puan
Vivo X50 Pro+ – 626.500 puan
Lenovo Legion Pro – 625.721 puan
Asus Rog Phone 3 – 622.234 puan
Nubia Red Magic 3s – 617.111 puan
Oppo Find X2 Pro – 609.791 puan
Oppo Find X2 – 603.740 puan
Xiaomi Mi 10 Pro – 602.584 puan
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AnTuTu’ya göre eylül ayının en iyi orta sınıf Android telefonları ise şu şekilde:
Redmi 10X Pro – 397.963 puan
Redmi 10X 5G – 392.236 puan
Honor 30 – 385.312 puan
Huawei Nova 7 – 382.862 puan
Huawei Nova 7 Pro – 381. 757 puan
Honor X10 – 361.460 puan
Honor 30s – 355.403 puan
Huwaei Note 7 SE – 351.074 puan
Redmi K30 5G Extreme – 349.297 puan
Oppo Reno4 5G – 338.961 puan