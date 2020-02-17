Anvers nerede? Anvers gezilecek yerler

Anvers’ta Brüksel gibi hem Fransız hem de Hollanda mutfağından esinlenen yemekler ile ünlüdür. Brüksel’den farklı olarak burada daha fazla deniz ürününden yapılmış yemek ile karşılaşabilirsiniz. En ünlü yemeklerinden biri buharda pişirilmiş midye ve patates kızartması olan moules-frites.

Diğer bazı yemekleri ise şöyle:

Cuberdon

Gentse neus olarak bilinen Cuberdon, Anvers'te tadabileceğiniz tipik bir Flaman tatlısı. Bir Cuberdon'un tadını çıkarmanın en iyi yolu tazeyken yemek. Geleneksel cuberdon mor ve ahududu aromalı olup, günümüzde pek çok farklı aroma ile de yapılmakta.

Chicons au gratin

Belçikalıların bu çok sevdiği yemek beşamel soslu graten, et içeren bir lezzet.

Speculoos

Speculoos, genellikle St. Nicholas'dan önce pişirilen bir tür shortcrust bisküvi. Günümüzde, tüm yıl boyunca satın alabilirsiniz.

Carbonnades à la flamande (Flaman Sığır Eti)

Kırmızı etle yapılan geleneksel bir lezzet. Güveçte pişirilir ve haşlanmış patates ile servis edilir.

Vol-au-vent

İçinde çeşitli sebzeler, tavuk ve dana eti olan bu kremalı yemek, fırında önceden ısıtılmış puf böreği üzerine dökülerek servis edilir.

Mussels

Midye ülkede çok sevilen bir gıda. Tereyağı, kereviz sapları ve taze soğan ile tencere pişirilen midye, patates kızartması veya salata ile birlikte sıcak servis edilir.

Tavuk Waterzooi

Tavuk Waterzooi adından da anlaşılacağı üzere tavuk eti ve suyuyla hazırlanan çeşitli sebzeler içeren geleneksel bir yemek.

Brussels sprouts (Brüksel lahanası)

Brüksel lahanası çok farklı şekillerde yapılan yemeklerin malzemesi. Püresinden, haşlamasına kadar çok farklı çeşitlerini bulmak mümkündür.

Anvers’ta gezilecek yerler

Escaut Nehri’nin kıyısında kurulmuş olan Anvers. Flaman resminin babası Rubens’in da ülkesi olarak bilinir. 1250 yılından kalan kalesi, üçgen çatılı evleri ile tanınan bu güzel liman kenti dünyanın elmas başkenti olarak da ün salmıştır. Elmas endüstrisi Anvers ekonomisinde önemli bir rol oynar. Fransızlar “Anvers”, Flamanlar “Antwerpen” adıyla andıkları kent 16. yüzyılda Avrupa’nın önemli ve en büyük limanlarından birisiydi. Şehir, İkinci Dünya Savaşı’nda hasara uğramış ancak toparlanarak hâlâ Orta Çağ çekiciliğinin izlerini taşıyan bir kent konumuna gelmiş. Bugün Anvers, kültür sanat ve moda konusunda dünya çapında üne sahip.

Meryem Ana Katedrali

Bu görkemli katedral 1521 yılında tamamlanana kadar inşa edilmesi tam 169 yıl sürmüştür. Şehrin pek çok bölgesinden görülebilen bu muhteşem yapı, Anvers’ta gezilecek yerler arasında ilk sırada.

Anvers Merkez İstasyonu

Anvers Merkez İstasyonu'ndaki görkemli bina Louis Delacenserie tarafından tasarlanan inanılmaz kubbesi ile ünlüdür. Orijinal istasyon 19. yüzyılda inşa edildi ancak II. Dünya Savaşı sırasında ciddi hasara uğradı. İstasyon 1986 yılında güvenlik nedeniyle kapatıldı, daha sonra çatının restorasyon çalışmaları ve cepheleri gerçekleştirildi.

Grote Markt

Grote Markt, belki de Anvers’ın en ikonik bölgelerinden. Eski şehir mahallelerinin kalbinde yer alan meydan, belediye binası da dahil olmak üzere çeşitli yapılara ev sahipliği yapar. Burada ayrıca Brabo Çeşmesi'ni de görebilirsiniz.

Brabo Çeşmesi

Dev Druon Antigoon'un şehirde demirlemek için para ödemeyi reddeden tüm gemi kaptanlarının elini kestiği rivayet olunan şehirde, Roma ordusunun kaptanı Brabo, devin elini kestiği an ile heykelleştirildi. Çeşme, Brabo'nun devin elini nehre attığı anı yansıtmakta.

Elmas Müzesi

Anvers, 15. yüzyıldan beri elmas ticaretinin odak noktası olmuştur. Bunun sebebi Lodewyk van Berken’in yeni bir elmas parlatma aracı olan scaif’i icat etmesi. Bu ışıldayan taş çeşitli Avrupalı soylu kadın ve erkeklerin dikkatini çekti. Böylelikle de Antwerp hızla elmas tüccarları ve üreticileri için önemli bir merkez olmuştur. Anvers'te 380 atölye ve 3.500'ün üzerinde broker, tüccar ve elmas kesicisi var.

Het Steen

Het Steen, Anvers’ta nehrin kenarında bulunan küçük ama güzel bir kalenin adı. Kalenin tarihi 13. yüzyılın başlarına kadar uzanır.

MoMu Moda Müzesi

Şehir genç tasarımcılar yetiştirdiği Moda Akademisi ile ünlüdür.

MAS Müzesi

Güzel mimarisiyle ilgi çeken MAS (Akarsu Müzesi), Anvers tarihini ve önemli bir liman kenti olarak rolünü inceleyen bir müze. Eşsiz bir tarih ve doğal güzellikler sunan Anvers’ı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.



