AÖF 3 (üç) ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz'da gerçekleşirken soru ve cevaplar önceki gün açıklandı. Kritik sınavın sonuçları öğrenciler için mühim bir yer taşıyor. AÖF mezun adayları sınav bitişiyle birlikte "AÖF 3 ders sınavı ne zaman açıklanacak?" siye sorguluyor.

AÖF ÜÇ DERS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

AÖF üç ders sınavı soru ve cevaplarına ilişkin Anadolu Üniversitesi açıklama yaparak soru ve cevapların açıklandığını belirtti. Soru ve cevaplara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız. Sonuçların Kurban Bayramı öncesi açıklanması bekleniyor.

AÖF ÜÇ DERS SORU VE CEVAPLARI

MAZERET SINAVI YOK

Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

19-20 Haziran 2019 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.