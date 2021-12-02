AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı? Açıköğretim 2021 vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF 2021 vize sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Şimdi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitimine devam eden öğrenciler, AÖF sınav sonuçları için kurumdan yapılacak açıklamayı bekliyor…
02 Aralık 2021, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı? Açıköğretim 2021 vize sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları eğitim alanında günün en çok araştırılan konuları arasına girdi. AÖF güz dönemi sınav sonuçlaının açıklanmasının ardından öğrenciler final sınavlarına hazırlanmaya başlayacak. Sınavın üzerinden bir hafta gibi bir zaman geçerken, öğrenciler gözlerini Açıköğretim Fakültesi’nden gelecek açıklamaya çevirdi…
AÇIKÖĞRETİM 2021 VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim 2021 vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda sınavların açıklanma tarihlerine bakıldığında ise sonuçların sınavdan yaklaşık iki ila üç hafta sonra açıklandığı görülüyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANIR MI?
Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilinmiyor ancak bu hafta içinde açıklanması yönünde bir beklenti bulunmuyor.
AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN 2021?
- Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Finaller): 08- 09 Ocak 2022
- Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022
- Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Finaller): 21- 22 Mayıs 2022
- Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022
AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?
- 84 – 100 AA 4,00 Geçti
- 77 – 83 AB 3,70 Geçti
- 71 – 76 BA 3,30 Geçti
- 66 – 70 BB 3,00 Geçti
- 61 – 65 BC 2,70 Geçti
- 56 – 60 CB 2,30 Geçti
- 50 – 55 CC 2,00 Geçti
- 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF HARF NOTLARININ ANLAMI NEDİR?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.