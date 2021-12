AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı? Açıköğretim 2021 vize sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları eğitim alanında günün en çok araştırılan konuları arasına girdi. AÖF güz dönemi sınav sonuçlaının açıklanmasının ardından öğrenciler final sınavlarına hazırlanmaya başlayacak. Sınavın üzerinden bir hafta gibi bir zaman geçerken, öğrenciler gözlerini Açıköğretim Fakültesi’nden gelecek açıklamaya çevirdi…

AÇIKÖĞRETİM 2021 VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim 2021 vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda sınavların açıklanma tarihlerine bakıldığında ise sonuçların sınavdan yaklaşık iki ila üç hafta sonra açıklandığı görülüyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilinmiyor ancak bu hafta içinde açıklanması yönünde bir beklenti bulunmuyor.

AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN 2021?

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Finaller): 08- 09 Ocak 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Finaller): 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF HARF NOTLARININ ANLAMI NEDİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.