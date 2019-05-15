Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınava giriş yerleri açıklandı. Adaylar AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusunu merak ediyor. İşte AÖF sınava giriş belgesi sorgulama…

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sınav giriş bilgilerini 'Anadolu Mobil' uygulamasından görüntüleyebileceği belirtildi. Açıklamada “Sınav giriş belgeleri, gün içinde öğrenci otomasyonundan erişime açılacak ve sayfamızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Akademik takvime göre AÖF 2019 bahar dönemi finalleri 25 – 26 Mayıs tarihinde yapılacak. En fazla üç dersten kalan öğrencilerin girdiği 3 ders sınavının tarihi de değişti. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen 3 ders sınavı 26 Temmuz’a alındı.

2018-2019 ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019