AÖF Bahar dönemi final sınavı bugün ve yarın gerçekleşecek. Özellikle mezun olmak isteyen öğrencileri sınav heyecanı sarmış durumda... Akıllardaki soru ise "AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?" şeklinde... Öte yandan sınavın bitişiyle birlikte soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı da araştırılmaya başlanacak.

AÖF SINAVI KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTECEK?

AÖF Bahar dönemi final sınavı Türkiye genelinde tüm sınav merkezilerinde sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'te, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08:30’da, öğlenden sonra ise saat 13:00’te yapılmaktadır. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30’ar dakika sınav süresi verilecektir. AÖF sınavlarının başlama ve bitiş saatleri ise şöyle: Sabah oturumu: 09.30 – 11.30 / İkinci oturum: 14.00 – 16.00

Soru ve cevapların ise 2 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

AÖF sınavlarının giriş yerleri 'https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx' adresi üzerinden e-posta adresi (veya TC Kimlik Numarası) ve şifre girilerek sorgulanıyor. Öğrencilerin sınava girerken yanlarında sınav giriş belgelerinin bulunması gerekiyor.

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