AÖF soru cevapları yayınladı! Soru ve cevaplar mobil uygulamada...

AÖF Bahar dönemi sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Sınavda ter döken öğrencilerin sınav sonrası en önemli konusu soru ve cevaplardı. Geçen vize sınavı sonrası pazartesi günü soru ve cevaplar açıklanmıştı. Şimdi AÖF öğrencileri "AÖF soru cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sıklıkla iletiyorlar. işte detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AÖF soru ve cevapları genellikle 3 gün içerisinde açıklanıyor. Fakat bir önceki yani AÖF Bahar dönemi vize sınavı soru ve cevapları sınavın hemen ertesi günü mobil uygulamadan yayınlanmıştı. Bu sefer de aynı süreç yaşandı ve Anadolu Üniversitesi soru ve cevapları mobil uygulamadan yayınlandı. Soru ve cevapların öğleden sonra ise masaüstünden yayınlanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.