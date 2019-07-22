AÖF üç ders sınav 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınav 5 gün kala sınav giriş belgeleri için heyecan doruktaydı ve beklentiler ise iyice artmıştı. Mezun olmayı ,ple çeken adaylar günlerdir "AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyordu.

AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi AÖF üç ders sınav giriş belgeleri için net tarih vermemişti. Fakülta az önce sınav giriş yerlerinin belli olduğunu duyurdu.

AÖF Ç DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesinin ise birkaç gün içinde açıklanmasını bekleniyor.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.